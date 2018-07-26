Строительный холдинг «ПСК» ввёл в эксплуатацию клубный дом бизнес-класса LOOK

Строительный холдинг «ПСК»

24 июля 2018 года «ПСК» получил акт ввода в эксплуатацию клубного дома бизнес-класса LOOK на углу Лиговского проспекта и Прилукской улицы.

Девятиэтажный жилой комплекс площадью 5944 кв. м рассчитан на 96 квартир. Метраж варьируется от 42 до 125 кв. м. На последних этажах расположились четырёхкомнатные двусторонние квартиры с террасами 55 кв. м. Квартиры сдаются полностью готовыми для финишной чистовой отделки. В доме предусмотрен подземный отапливаемый охраняемый паркинг на 40 мест. На первом этаже расположены коммерческие помещения.

В основе архитектурного облика клубного дома LOOK ‒ декоративный кирпич двух цветов на фасаде и витражное остекление площадью более 800 кв. м. Въезд во внутренний двор оформлен коваными воротами с гербом и адресом дома. Общественные пространства в доме выполнены по авторскому дизайн-проекту с использованием декоративной штукатурки, керамической плитки и интерьерных акцентов ‒ коллекции исторических фотографий Санкт-Петербурга.

Строительный холдинг «ПСК»

Главный фасад дома выходит на благоустроенный застройщиком сквер, отделяющий жилой комплекс от Лиговского проспекта. Уже с первых дней создания сквер стал новым общественным пространством не только для жильцов клубного дома LOOK, но и для всех жителей района.

«На текущий момент в ЖК LOOK продано более 80% квартир. Доля ипотечных сделок в структуре продаж составила 50%», – рассказал Сергей Мохнарь, генеральный директор «ПСК-недвижимость». ‒ «Высокий интерес к объекту мы зафиксировали ещё на старте продаж: клиентов привлекали удачное расположение, правильные планировки и привлекательные для престижного центра цены. Поэтому спрос оставался и остаётся стабильным».

«На строительном рынке, как и в любом бизнесе, определяющую роль играет репутация, поэтому мы всегда выполняем свои обязательства. Мы, как и планировали – завершили строительство менее чем за 1,5 года, ввели дом в эксплуатацию и начинаем передавать ключи», ‒ сообщил Юрий Колотвин, генеральный директор «ПСК».

Клубный дом LOOK находится в районе сложившейся застройки и с развитой инфраструктурой. В пешей доступности ‒ ТРК с кинотеатром, гипермаркет товаров повседневного спроса, общеобразовательные школы, детский сад, дом творчества юных и библиотека им. Есенина.

Справка о компании

Комплекс Look - застройщик ООО "Жизнь", проектная декларация на сайте http://look-house.ru/documents