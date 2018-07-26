Система распознавания лиц помогла найти похитителя кубка на ЧМ-2018

Более 180 правонарушителей задержали в течение чемпионата мира по футболу – 2018 с помощью алгоритма для поиска людей по фото FindFace Security. Об этом сообщает сайт госкорпорации Ростех 26 июля. Во время мундиаля около 500 камер в различных регионах подключили к системе распознавания лиц.

«Систему не удалось обмануть никакими ухищрениями: один из фанатов, которому по решению суда запрещено посещение спортивных мероприятий, пять раз пытался проникнуть в фан-зону, маскируясь то очками, то капюшоном, то кепкой, но это не помогло! Еще один яркий пример – похищение из фан-зоны спонсорского кубка, который присуждается лучшему игроку каждого матча. С помощью видеокамер восстановили события: удалось установить причастных, найти их профили в социальных сетях. Благодаря системе распознавания лиц одного из похитителей идентифицировали в фан-зоне на следующий день, и кубок был возвращен», — рассказал генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Ранее стало известно, что сервис FindFace поэтапно прекратит работу с 1 июля. Разработчики из компании NtechLab, которые запустили проект в 2016 году, заявили, что не планируют продавать разработку кому-либо, а после закрытия сконцентрируются на создании решений для бизнеса и госструктур.

В 2018 году Госкорпорация «Ростех» заключила сделку о приобретении миноритарного пакета акций компании NtechLab. Третьей стороной в сделке выступил инвестиционный фонд NDF.