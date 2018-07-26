Матвиенко предложила передать часть функций ФСИН гражданским, чтобы избежать пыток

Спикер Совета Федерации считает, что «чудовищное преступление» в исправительной колонии №1 Ярославской области должно стать стимулом для разделения функций ФСИН.

«Я потрясена тем случаем, который случился в Ярославской области. Я начала смотреть это видео и выключила, не смогла... Как понять этих людей, которые коллективно жестоко избивают человека, и ни один из них не остановился», – цитирует 26 июля Валентину Матвиенко РБК.

По ее словам, необходимо провести расследование по факту пыток в ярославской ИК-1, а также применить надлежащее наказание к «этим нелюдям, которые при исполнении позволили себе грубейшее, жесточайшее нарушение прав человека».

Спикер Совета Федерации также подвергла критике руководителей Федеральной службы исполнения наказаний, которые захотели расследовать утечку из учреждения пенитенциарной системы.

Матвиенко уверена, что часть функций ФСИН необходимо передать гражданской службе.