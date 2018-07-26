Матвиенко предложила передать часть функций ФСИН гражданским, чтобы избежать пыток
Спикер Совета Федерации считает, что «чудовищное преступление» в исправительной колонии №1 Ярославской области должно стать стимулом для разделения функций ФСИН.
«Я потрясена тем случаем, который случился в Ярославской области. Я начала смотреть это видео и выключила, не смогла... Как понять этих людей, которые коллективно жестоко избивают человека, и ни один из них не остановился», – цитирует 26 июля Валентину Матвиенко РБК.
По ее словам, необходимо провести расследование по факту пыток в ярославской ИК-1, а также применить надлежащее наказание к «этим нелюдям, которые при исполнении позволили себе грубейшее, жесточайшее нарушение прав человека».
Спикер Совета Федерации также подвергла критике руководителей Федеральной службы исполнения наказаний, которые захотели расследовать утечку из учреждения пенитенциарной системы.
Матвиенко уверена, что часть функций ФСИН необходимо передать гражданской службе.
Справка:
Напомним, что видео о пытках в ярославской колонии появилось в Сети 20 июля после публикации «Новой газеты», хотя сам ролик был снят в июне прошлого года. На видео около десяти сотрудников колонии избивают осужденного Евгения Макарова. Дело взял под контроль следственный комитет России, задержавший шестерых сотрудников ФСИН. Их подозревают в превышении должностных полномочий. Некоторые из них уже написали явку с повинной. В то же самое время ФСБ проводит проверку регионального УФСИН. Комитет против пыток ООН 25 июля потребовал от России разъяснения по поводу видео из российского учреждения пенитенциарной системы.