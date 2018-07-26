СВУ из фейерверков у здания посольства США в Пекине взорвал житель Внутренней Монголии

Взрыв у посольства США в Пекине устроил 26-летний гражданин Китая по фамилии Цзян. Он живет в городском округе Тунляо (автономная область Внутренняя Монголия). Мужчина соорудил небольшое СВУ из фейерверков, которое и привел в действие около часа дня 26 июля по местному времени.

Как сообщает RT, правоохранительные органы не намерены расценивать это как теракт:

«Полиция Пекина уже разъяснила сложившуюся ситуацию. Произошедшее на пересечении улиц Тяньцзэ и Аньцзялоу является единичным инцидентом, связанным с нарушением общественного порядка. Полиция КНР уже своевременно провела разбирательство инцидента», — заявил представитель американского посольства.

Что побудило Цзяна активировать СВУ, неизвестно. Возможно, его гнев вызвал отказ в получении американской визы. Известно, что взрывом повреждена рука подрывника, но насколько сильно — непонятно (впрочем, угрозы для его жизни нет). Кроме злоумышленника, никто не пострадал. Не повреждено и имущество дипломатического ведомства.

Вскоре после ЧП местные СМИ сообщили, что правоохранительные органы задержали у здания посольства женщину с горючими материалами, которая, возможно пыталась принести себе вред. Но информации о связи этих двух происшествий пока нет. Есть и данные о проверке силовиками припаркованных у посольства машин.

Дипмиссия уже возобновила работу. Очевидцы, находившиеся в момент взрыва в здании, говорят о слабом хлопке, раздавшемся на улице. Паники происшествие не вызвало.