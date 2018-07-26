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Бизнес
26.07.2018 13:53
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Российский союз туриндустрии предупредил о возможности закрытия всех визовых центров в России

Визовые центры могут закрыться по всей стране, если Госдума примет поправки в ФЗ «О порядке выезда и въезда в РФ», предложенные депутатами «Единой России». Об этом 26 июля «Фонтанке» заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. 

Представитель РСТ пояснила, что единороссы предлагают МИД РФ обязать аккредитовывать все без исключения компании, которые помогают россиянам оформить визы. При этом, по словам Тюриной, требования для аккредитации просто невыполнимы. 

Чтобы визовый центр мог работать, ему придется открыть филиалы или представительства не менее чем в 20 субъектах РФ. Также организация обязана обладать техническими средствами для обработки конфиденциальной информации (в том числе, биометрических персональных данных), сертифицированными в соответствии с законодательством РФ. Визовый центр не пройдет аккредитацию, если у него нет трехлетнего опыта работы в сфере сбора и обработки документов для получения визы от имени дипломатических миссий и консульских представительств. Ну и на десерт – максимальная доля иностранного участия в уставном капитале оператора не должна превышать 20%.

На сегодняшний день в России работают шесть компаний, управляющих визовыми сервисными центрами под брендами VFS Global, GVCW, VMS, BLS, TLS и Pony Express. По словам Ирины Тюриной, аккредитацию не сможет пройти ни одна из них. 

«Если закон будет принят, этим компаниям придется менять структуру собственности, вводя в качестве основных бенефициаров россиян – юрлиц или «физиков», – что, в свою очередь, вряд ли понравится консульствам иностранных государств. Выбирая визовых посредников на специальных тендерах, дипломатические миссии, как правило, отдают предпочтение не локальным, а международным компаниям. Во-первых, потому что для дипломатов важен аспект глобального присутствия бренда: контрактами обычно предусматривается право управления ВЦ не в одной, а в нескольких странах или даже по всему миру. Во-вторых, и это особенно актуально для России, иностранное происхождение компании-посредника дипмиссии воспринимают как дополнительную «страховку» от коррупции. И с этим трудно не согласиться», – пояснила Ирина Тюрина.

Отметим, если прогноз РСТ сбудется, то россиянам вновь придется обращаться только в визовые отделы иностранных представительств, что значительно усложнит получение документов.

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