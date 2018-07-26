Власти Финляндии указали Шойгу на ошибки и напомнили о независимости от НАТО

Кабмин Суоми спустя два дня ответил на выступление главы оборонного ведомства РФ с угрозами «ответных мер» в случае сближения Финляндии и Швеции с НАТО.

«Комментарии министра обороны России Сергея Шойгу о сотрудничестве Финляндии и Швеции с НАТО содержат несколько неточностей и фактических ошибок», – сообщает 26 июля пресс-служба правительства Финляндии.

Во-первых, указано в сообщении, в Финляндии нет упомянутого центра киберопераций, основанного при помощи США, а «только созданный в 2017 году международный центр по противодействию гибридным угрозам». (Отметим, что официальной задачей центра заявлена аналитика и исследование гибридных угроз, а НАТО, действительно, имеет прямое отношение к этому центру – подробнее. – Прим. ред.).

Во-вторых, правительство Суоми подчёркивает, что документ, к которому Шойгу отсылает в своей речи, это не соглашение о сотрудничестве США, Финляндии и Швеции в оборонной сфере, а декларация о намерениях.

«Финляндия не имеет полного доступа к учениям НАТО и командным структурам, вопреки тому, что утверждает Шойгу. НАТО также не имеет неограниченного доступа к территориальным водам и воздушному пространству Финляндии, но доступ государственных судов и самолетов к Финляндии требует разрешения финских Сил обороны. Выдача разрешения всегда зависит от конкретного случая и отличается взвешенным подходом», – заявили в правительстве Финляндии.

Полагать, как Шойгу, что Суоми втягивается в НАТО, ошибочно, подчеркивается в пресс-релизе. «Позиция неприсоединения Финляндии к военным альянсам страны ясна, и Финляндия сама выбирает свою политику безопасности», – поясняет свою позицию финское правительство.

Напомним, что министр обороны РФ 24 июля высказал обеспокоенность сближением Финляндии и Швеции с НАТО и заявил, что в случае дальнейшего втягивания стран в Североатлантический альянс Россия примет ответные меры. На следующий день его финский коллега Юсси Ниинистё в комментарии СМИ спокойно отметил, что таким образом российские власти не запугивают финнов, а пытаются отвлечь россиян от внутренних проблем, в частности от пенсионной реформы.