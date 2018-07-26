Фигурант дела о мошенничестве в Роскосмосе скрылся от следствия

Следственный комитет сообщил о побеге адвоката Игоря Третьякова, которого подозревают в участии в мошеннической схеме с НПО имени Лавочкина.

Как рассказали 26 июля следователи, Третьяков уже объявлен в федеральный розыск. По данным СК, именно с его адвокатской конторой «Третьяков и партнеры» руководство НПО им. Лавочкина заключило фиктивных договоров на 330 млн рублей. Напомним, гендиректору НПО Сергею Лемешевскому и руководителю дирекции правового обеспечения Екатерине Аверьяновой предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), они еще накануне были задержаны правоохранительными органами.

По версии следствия, Лемешевский и Аверьянова заключали с Третьяковым фиктивные договоры, а всю работу выполняли штатные юристы НПО. Общую сумму ущерба для Роскосмоса СК оценил в 330 млн рублей.

Отметим, Сергей Лемешевский подал в отставку сразу после того, как стало известно о возбуждении уголовного дела. Официально он прекращает работу со 2 августа.