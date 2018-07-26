В Кронштадте министр Шойгу проверяет готовность бывшего украинского адмирала к параду ВМФ России

На острове Котлин завершается репетиция Главного военно-морского парада, который пройдёт в Петербурге в День Военно-морского флота. Готовность моряков проверяет лично министр обороны Сергей Шойгу.

Как стало известно «Фонтанке, глава оборонного ведомства прибыл в Петербург 26 июля, специально на тренировку парада. Это уже вторая «генеральная» репетиция, первая состоялась 22 июля и так же, как сегодня, сопровождалась внеплановым разводом мостов. После невской части Сергей Шойгу отбыл в Кронштадт, где парадным строем руководит заместитель командующего Балтийским флотом Сергей Елисеев.

В 2014 году вице-адмирал вместе с Крымом перешёл в состав Военно-морского флота России. До этого он занимал пост заместителя главнокомандующего Военно-морскими силами Украины. В соседней республике его обвиняют в государственной измене. В 2016 году Сергей Елисеев оказался единственным офицером командного состава Балтфлота, которого не уволили после скандальной проверки, показавшей нулевую боеспособность флота.

День Военно-морского флота России в этом году выпал на 29 июля. В Петербурге его отметят торжественным прохождением кораблей на Неве и Кронштадтском рейде. В 22:00 будет дан артиллерийский салют, тоже на двух площадках, но одновременно. В связи с неготовностью транспортной инфраструктуры Кронштадта принять всех желающих въезд на остров в это воскресенье будет осуществляться только на общественном транспорте. Исключение сделано для местных жителей, кронштадтцам с личными автомобилями выдано более 5 тысяч пропусков.

Об участниках второго Главного военно-морского парада в Петербурге, а также о том, где лучше всего его смотреть, читайте в материале «Фонтанки» – «Два «Ивана» и «Орел». Чего мы не видели на военно-морском параде в Петербурге».