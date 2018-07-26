Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз ушел в «Рубин»

Нападающий Дмитрий Полоз покидает футбольный клуб «Зенит». Как сообщает 26 июля пресс-служба петербургской команды, 27-летний игрок на правах аренды перешел в казанский «Рубин». Соглашение рассчитано на один сезон.

Дмитрий Полоз перешел в «Зенит» в июне 2017-го. В прошедшем сезоне он сыграл за сине-бело-голубых 31 матч, забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Зенит» покидают нападающий Лука Джорджевич, защитник Иван Новосельцев и полузащитник Артур Юсупов.