На Просвещения маршрутки совершили вынужденный заплыв

Тротуар и проезжую часть залило водой у ТРК «Норд» в Выборгском районе Петербурга днём 26 июля. По словам очевидцев, вырвавшийся из-под земли поток раскорёжил асфальт и заставил маршрутки совершить заплыв.

Как пояснили «Фонтанке» в ГУП «ТЭК», около полудня прорвало трубу на пересечении проспектов Просвещения и Энгельса. Течь образовалась из-за гидравлических испытаний на теплосетях от котельной «Парнас-4». К часу дня вытекание воды локализовали. На время работ частично ограничивали движение транспорта, сейчас это ограничение снято. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», у ТРК «Норд» на проспекте Энгельса образовался затор в обе стороны.

Сегодня, кроме Выборгского, теплосети испытывают в Кировском, Красногвардейском и Фрунзенском районах.

Накануне в Петербурге с поднявшимся уровнем воды боролись в Кировском и Выборгском районах.