Центр Петербурга встал в пробках из-за развода мостов для репетиции военно-морского парада

Центр Петербурга встал в пробках днем 26 июля из-за репетиции военно-морского парада ко Дню ВМФ. Несмотря на то, что автомобилистов предупреждали о разводке мостов, многие не предусмотрели возможность дорожных заторов.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», на 13:10 в Северной столице пробки в целом оцениваются в 4 балла, что не так уж много. Однако на некоторых участках движение просто остановилось.

Встала Свердловская набережная, причем в обоих направлениях – от Академика Лебедева до Арсенальной. В центре города ситуация несколько лучше, но стоят Лиговский и Невский проспекты по направлению к площади Восстания. Автомобили здесь двигаются со скоростью 2 километра в час. Похожая ситуация наблюдается и вокруг станции метро «Адмиралтейская».

Напомним, для генеральной репетиции парада днем развели четыре моста: Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный. Кроме того были перекрыты: набережная Кутузова, Дворцовая, Университетская и Адмиралтейская набережные, а также часть Английской набережной. Мосты обещали свести в 13:00, но по факту, как сообщили «Фонтанке» в Мостотресте, сводка началась чуть раньше.