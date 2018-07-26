«Петроэлектросбыт» уговаривает петербуржцев платить за свет, обещая взамен серебро

Городской поставщик электроэнергии, компания «Петроэлектросбыт», рассылает своим абонентам электронные письма с предложением вовремя заплатить за свет в июле и взамен получить серебряную подвеску. Одно из таких пришло 26 июля корреспонденту «Фонтанки». В компании подтвердили, что действительно стимулируют петербуржцев платить вовремя с помощью украшений.

«В июне этого года благодаря нашей акции 310 тысяч петербуржцев заплатили за электроэнергию своевременно и погасили все свои долги. К сожалению, те, кто оплачивает услуги компании не через Интернет, в акции не участвуют. А что вас удивляет? «Петроэлектросбыт» работает с должниками не только методом «кнута» – грозя отключениями и судами. Добросовестным плательщикам мы подарки дарим», – пояснили в пресс-службе компании.

Эффект от самой первой акции, которая проводилась в июле/августе 2016-го, выразился в увеличении темпов роста пользователей интернет-сервиса «Петроэлектросбыта» на 20%. Кроме того, 10% пользователей после этого и вовсе начали использовать только «Личный кабинет». Были и финансовые результаты: 20,4 тыс. человек погасили долги за электроэнергию на 9,4 млн рублей. Бонусы в тот раз получили 203 тыс. абонентов.