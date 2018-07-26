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Строителей Халифата отправили проповедовать в тюрьму. Террористическая группа получила реальные сроки в Петербурге
В Петербурге оглашен приговор восьми членам запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Они признаны виновными в насаждении идей Халифата среди мирного населения.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 26 июля, все подсудимые сочтены участниками террористической организации и признаны виновными в преступлении, предусмотренном статьей 205.5 УК.
Ислам Ахмедов получил 10,5 лет строгого режима. Остальные – Максим Цветков, Азиз Юсуфов, Артур Ахмедов, Магомед Ахимов, Эльдар Мамедов, Фарход Нурматов и Мирзобарот Мирзошарипов – приговорены к 5,5-6 годам в колонии общего режима.
Вину не признал только Мирзошарипов.
Часть 2 статьи 205.5 УК предусматривает лишение свободы от 10 до 20 лет. Дело рассматривал Московский окружной военный суд на базе Ленинградского облвоенсуда.
Подсудимым вменялась также статья 282.2 УК «Участие в деятельности экстремистской организации», они признаны виновными, приговорены к штрафам и освобождены от наказания по сроку давности.
Справка:
Деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Петербурге началась летом 2011 года. В городе действовало подпольное представительство Исламской партии освобождения, целями и средствами которой Верховный суд России определил «воинствующую пропаганду без терпимости к другим религиям, вербовку сторонников, вооруженный джихад с последующим установлением теократического исламского государства – халифата». Уголовные дела возбуждались с 2013 года, за это время вынесен ряд приговоров.