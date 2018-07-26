Строителей Халифата отправили проповедовать в тюрьму. Террористическая группа получила реальные сроки в Петербурге

В Петербурге оглашен приговор восьми членам запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Они признаны виновными в насаждении идей Халифата среди мирного населения.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 26 июля, все подсудимые сочтены участниками террористической организации и признаны виновными в преступлении, предусмотренном статьей 205.5 УК.

Ислам Ахмедов получил 10,5 лет строгого режима. Остальные – Максим Цветков, Азиз Юсуфов, Артур Ахмедов, Магомед Ахимов, Эльдар Мамедов, Фарход Нурматов и Мирзобарот Мирзошарипов – приговорены к 5,5-6 годам в колонии общего режима.

Вину не признал только Мирзошарипов.

Часть 2 статьи 205.5 УК предусматривает лишение свободы от 10 до 20 лет. Дело рассматривал Московский окружной военный суд на базе Ленинградского облвоенсуда.

Подсудимым вменялась также статья 282.2 УК «Участие в деятельности экстремистской организации», они признаны виновными, приговорены к штрафам и освобождены от наказания по сроку давности.