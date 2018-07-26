На территории завода «Светлана» тушили теплицы

Клубы черного дыма с территории завода по производству электроники заметили в Выборгском и Приморском районах Петербурга днём 26 июля. По словам очевидцев, огонь захватил далёкие от сферы приборостроения теплицы. Пожар возник около полудня на улице Манчестерской.

Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе завода «Светлана», воспламенилась оранжерея на площадях бывшего арендатора — «Завода готовых теплиц». Эту территорию компания занимала до 23 июля, сейчас контора съехала — видимо, оставив товар.

По информации ГУ МЧС по городу, площадь пожара составила 70 квадратных метров. К 12:19 огонь локализовали, к 12:27 – ликвидировали. К тушению привлекали шесть расчётов.