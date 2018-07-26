Черчесов продолжит тренировать сборную. РФС согласовал контракт с ним по схеме 2+2

Станислав Черчесов теперь уже точно продолжит дальше возглавлять сборную России по футболу. Как сообщил 26 июля в своем твиттере член исполкома Российского футбольного союза (РФС), депутат Госдумы Игорь Лебедев, РФС официально согласовал продление контракта Черчесова.

Ранее сообщалось, что новый контракт будет рассчитан на два года с возможностью продления еще на два.

Напомним, сборная России на домашнем ЧМ-2018 добилась исторического успеха, дойдя до четвертьфинала. Черчесов был номинирован FIFA на звание лучшего тренера турнира.