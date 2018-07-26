Успейте купить квартиру до повышения цен

ПАО «Группа ЛСР»

С 1 августа «Группа ЛСР» повышает цены на квартиры в жилых комплексах «Новая Охта», «Цветной город», «Цивилизация» и «Звездный дуэт». Успейте приобрести квартиру до повышения цен.

Жилой комплекс «Новая Охта» – масштабный проект комфорт-класса в Красногвардейском районе, строительство которого ведется между рекой Охтой и Муринской дорогой. В конце 2017 года было полностью завершено строительство первого этапа проекта. Сейчас идет строительство второго этапа, который расположен ближе к реке Охта.

Жители сданных домов уже оценили преимущества жилого комплекса и пользуются многочисленными объектами инфраструктуры – открыты магазины, аптеки, салоны красоты, кафе. В 10 минутах езды расположены крупные ТРК, кинотеатры и гипермаркеты.

«Цветной город» — продолжение новой застройки Красногвардейского района, начало которой положено жилым комплексом «Новая Охта». На участке, ограниченном Пискаревским проспектом, Муринским ручьем и береговой линией реки Охты, формируется самостоятельный жилой массив, со своими переулками и бульварами, прогулочными аллеями и ухоженными двориками, с собственной насыщенной инфраструктурой, обеспечивающей комфортное проживание внутри квартала.

«Цивилизация» – проект градообразующего значения. Территория жилого комплекса будет максимально озеленена: здесь появятся деревья и кустарники, газоны и клумбы. На придомовой территории будут установлены тренажерные и детские площадки, зоны для отдыха взрослых и детей. В составе комплекса появятся 4 детских сада на 720 мест, 2 школы на 3300 мест и детское образовательное учреждение, совмещающее детский сад и начальную школу. В проекте запланировано строительство подземных парковок и наземных многоуровневых паркингов на 4478 машиномест. Из любой части комплекса будет обеспечен удобный выход к набережной Невы.

Жилой комплекс «Звездный дуэт» — это два новых современных дома комфорт-класса в популярном Московском районе. Одно из важных преимуществ комплекса — хорошая транспортная доступность. Вам понадобится не более 10 минут пешком, чтобы добраться до станций метро «Звездная» и «Купчино». Рядом крупные транспортные магистрали — Витебский и Дунайский проспекты, Московское шоссе, выезды на КАД и ЗСД. Недавно открыты новые удобные развязки.

Узнать больше о жилых комплексах, квартирах и условиях приобретения недвижимости можно в офисах продаж «Группы ЛСР» или по телефону (812) 325-01-01. Бесплатный федеральный номер: 8 (800) 325-01-01.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Комплекс «Новая Охта» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/novaya-okhta/documents/

Жилой комплекс «Цветной город» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tsvetnoy-gorod/documents/

Комплекс «Цивилизация» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tsivilizatsiya/documents/

Жилой комплекс «Звездный дуэт» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная деклорация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/zvezdniy-duet/documents/