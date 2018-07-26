Застройщик показал восстановленную башню XIX века на Свердловской набережной

В составе жилого комплекса «Четыре горизонта» на Свердловской набережной застройщик отреставрировал памятник регионального значения — водонапорную башню Охтинской бумагопрядильной мануфактуры, построенную в середине XIX века.

Объект стал изюминкой жилого комплекса, однако вход на территорию для посторонних закрыт. 26 июля памятник показали журналистам.

Как рассказали представители застройщика, Группы RBI, чтобы сохранить постройку, ее пришлось пересаживать на 70-метровые сваи. Старые несущие колонны, державшие башню изнутри, решили вынести наружу — теперь они окружают памятник.

Чем наполнить сохраненное наследство, в компании пока не решили. Изнутри башня оставлена в первозданном виде. У застройщика есть мысли об устройстве здесь картинной галереи, но желающих этим заняться пока не нашлось.