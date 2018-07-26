Мосгорсуд приговорил бывшего полковника СК Ламонова к пяти годам строгого режима по «делу Шакро Молодого»

Мосгорсуд приговорил полковника Следственного комитета (СК) Александра Ламонова к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом 26 июля сообщает РБК. Также офицера лишили звания полковника и обязали выплатить штраф в размере 32,5 млн рублей.

Ламонов — один из фигурантов громкого дела с участием офицеров СК. В основе разоблачения экс-подчиненных главы Следственного комитета Александра Бастрыкина – главы УСБ СК Михаила Максименко, генерала Дениса Никандрова и полковника Александра Ламонова лежит «дело Шакро Молодого». По данным следствия, Ламонов и Никандров получили взятку в полмиллиона евро за освобождение Андрея Кочуйкова – соратника вора в законе Захара Калашова (известен как Шакро Молодой).

«Дело Шакро Молодого» вскрыло коррупционные связи между верхушкой СКР и криминальным миром. В получении крупной взятки подозревается и бывший начальник управления СКР по Москве Александр Дрыманов. Его задержали 17 июля, после чего арестовали и поместили в камеру СИЗО «Лефортово».

Дрыманова заподозрили в получении взятки в ноябре 2017 года. Почему ФСБ дождалась отставки офицера и какие удары в дальнейшем могут ожидать аппарат СКР – читайте в «Особом мнении» «Фонтанки».