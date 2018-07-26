Госдума разрешила болельщикам въезжать в Россию по FAN ID до конца года

В третьем и окончательном чтении Государственная дума приняла закон о безвизовом въезде в Россию по паспорту болельщика (FAN ID) до конца 2018 года. Как сообщает 26 июля агентство городских новостей «Москва», за основу был взят положительный опыт прошедшего чемпионата мира по футболу.

Напомним, о продлении действия FAN ID в качестве электронной визы при въезде в Россию для иностранных болельщиков на церемонии закрытия ЧМ-2018 15 июля объявил Владимир Путин. В своей речи президент выразил надежду, что футбольные фанаты воспользуются такой возможностью и «приедут в нашу Россию еще не один раз с друзьями и членами своих семей». Для родственников болельщиков также должны упростить получение виз.

Ранее уже звучали идеи распространить использование паспорта болельщика и на другие массовые спортивные события в России.