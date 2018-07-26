Геймерская мебель: обустраиваем рабочее место вместе с КЕЙ

Магазин "Кей"

Профессиональные геймеры ответственно подходят не только к сборке игрового оборудования, но и к обустройству собственного рабочего места. Какая геймерская мебель существует – рассказывает КЕЙ.

Геймерские кресла

Кресло – это основной элемент геймерской мебели. Сидячий образ жизни может приводить к очень таким заболеваниям, как сколиоз, остеохондроз и другим нарушениям опорно-двигательного аппарата. Производители кресел для геймеров используют ортопедические конструкции в своих изделиях, предусматривающие системы регулировок, позволяющие корректировать положение опорных поверхностей в соответствии с ростом пользователя, длиной рук и т.д.

Геймерские столы

Офисные и кухонные столы не обеспечивают достаточного комфорта при длительной игре – о натертых предплечьях, которые трутся об углы столов, знают даже те, кто находится за компьютером в умеренном режиме.

К основным особенностям игровых столов можно отнести:

Скошенный углы на грани, которая обращена к игроку.

Наличие выемки для проводов.

Прочные металлические ножки, обеспечивающие устойчивость стола.

Особое покрытие их полимерных материалов, которые устойчивы к стираниям и обеспечивают легкое скольжение руки по поверхности.

Стильный игровой дизайн.

Диваны для геймеров

Данная категория мебели больше рассчитана на любителей игровых консолей или тех геймеров, которые отдают предпочтения ноутбукам. Диваны разрабатываются таким образом, чтобы быть удобными для игроков с любым ростом и телосложением. В их комплектацию входят специальные подушки, которые можно не только класть под поясницу и под руки с джойстиком во время игры. Диваны оснащаются различными нишами, карманами, подставками и прочими конструктивными элементами, которые позволяют удобно хранить различные принадлежности – джойстики, контроллеры, перекусы и т.д. Синтетическая отделка легко моется и не требует регулярной чистки.

Дизайн всей геймерской мебели выполнен в современном стиле и прекрасно сочетается с другими игровыми аксессуарами, будь то гарнитура, мышь или компьютер. Стоит отметить, что геймерская мебель от КЕЙ может использоваться не только профессиональными геймерами. Она отлично подойдет для офиса или даже дома, если вы работаете на фрилансе и много времени проводите за компьютером.