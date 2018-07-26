На Невском угнали иномарку хоккеиста СКА за полтора миллиона рублей

Недавно перебравшийся в Петербург хоккеист Олег Ли познаёт нравы Северной столицы. Иномарка, оставленная спортсменом в центре города, исчезла в течение получаса после парковки.

Как стало известно «Фонтанке» 26 июля, накануне с заявлением в полицию обратился игрок хоккейного клуба «СКА» Олег Ли. Он рассказал об исчезновении своего автомобиля «Инфинити FХ-37», оставленного у 158-го дома по Невскому проспекту. По этому адресу спортсмен припарковался около 16.40, через полчаса машина пропала.

Приобрёл иномарку красного цвета Ли в марте. Из примет указал вмятину на задней правой двери после ДТП.

Ущерб оценил в 1,45 млн рублей.

Олег Ли перешёл в петербургскую команду из «Амура» в мае вместе с Алексеем Бывальцевым. За них СКА заплатил хабаровчанам около 100 миллионов рублей.