«Такое решение репрессивно и не соответствует принципу свободы прессы». В США Белый дом отказался работать с журналисткой CNN

Журналистку CNN Кейтлан Коллинс не пустили на пресс-конференцию Дональда Трампа и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Как передает 26 июля CNN, ее обвинили в «неуместных вопросах» на фотосессии Юнкера и Трампа в Белом доме.

Коллинс спрашивала американского президента о взаимоотношениях с его бывшим адвокатом Коэном и не опасается ли Трамп того, что Коэн может рассказать на допросах. Речь идет о том, что будущий президент США якобы пытался откупиться от модели Playboy, с которой у него были интимные отношения. Также Коллинс задала вопрос о том, почему Владимир Путин не принимает приглашение Трампа приехать в Вашингтон. Американский президент проигнорировал все вопросы. Отметим, как заявил накануне помощник президента США Джон Болтон, приглашение Путина в Вашингтон откладывается до окончания «охоты на ведьм».

Коллинс после ее выступления на фотосессии запретили проход на пресс-конференцию Юнкера и Трампа. CNN в ответ заявил: «Только потому что Белому дому неудобны вопросы, которые стоят на повестке дня, это не означает, что они неинтересны и что их не надо задавать. Решение о запрете на допуск к пресс-конференции — репрессивно по своей натуре и не соответствует принципу свободы прессы».

Напомним, Дональд Трамп неоднократно называл CNN «фейк-ньюс», ходят слухи, что в Белом доме запрещено включать этот телеканал, а смотрят все только Fox News.