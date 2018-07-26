СМИ: Бывший замглавы МЧС задержан по делу о продаже должности губернатора

Генерал-полковник Сергей Шляков подозревается в торговле креслом губернатора Ярославской области. Его клиентом был бывший высокопоставленный чиновник, желавший вернуться в политику.

О возбужденном в отношении Шлякова деле по особо крупному мошенничеству сообщает 26 июля «Коммерсант». По данным источников газеты, с 2015 года бывший первый замглавы МЧС участвовал в переговорах по назначению на пост губернатора Ярославской области определенной кандидатуры. Этот человек, ранее работавший в областном правительстве, решил вернуть былое политическое влияние. Шляков, по версии следствия, обещал помощь в назначении за денежное вознаграждение. Его сумма не раскрывается.

Переговоры с потенциальным губернатором якобы велись с 2015 года, когда Шляков уже ушел из МЧС на пенсию.

Предполагается, что ходатайства об избрании мер пресечения генерал-полковнику и еще трем подозреваемым поступят в Тверской суд Москвы сегодня. Задержаны также Юрий Кузнецов, Александр Казарцев, Сергей Онищенко. К власти они отношения не имели.

Ранее сообщалось, что Шляков мог быть задержан по делу о госзакупках, возбужденному после проверки Счетной палаты расходования министерством бюджетных средств, когда генерал-полковник занимал высокую должность.