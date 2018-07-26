День ВМФ в Петербурге завершат двумя салютами

В честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге состоится артиллерийский салют. Его проведут силами отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа.

Как сообщает пресс-служба ЗВО, салют начнется 29 июля в 22.00 сразу на двух площадках – с Большого пляжа Петропавловской крепости и в Кронштадте. Задействовано 500 военнослужащих округа, 85-мм орудия Д-44 и салютные установки от Михайловской военной артиллерийской академии и гвардейского дивизиона ЗВО.