День ВМФ в Петербурге завершат двумя салютами
В честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге состоится артиллерийский салют. Его проведут силами отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа.
Как сообщает пресс-служба ЗВО, салют начнется 29 июля в 22.00 сразу на двух площадках – с Большого пляжа Петропавловской крепости и в Кронштадте. Задействовано 500 военнослужащих округа, 85-мм орудия Д-44 и салютные установки от Михайловской военной артиллерийской академии и гвардейского дивизиона ЗВО.
«Будет дано 30 залпов в сопровождении нескольких тысяч фейерверочных выстрелов из установок калибров 105 мм, 125 мм, 195 мм, 310 мм, что обеспечит различную высоту подъёма фейерверочных изделий и диаметр их раскрытия», – говорится в сообщении.
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Справка:
В этом году День ВМФ в России будут отмечать 29 июля. В смотре задействуют 41 боевой корабль, 40 самолётов и вертолётов и четыре тысячи военнослужащих четырёх флотов России и Каспийской флотилии. Первая репетиция Главного военно-морского парада состоялась в Петербурге в ночь на 17 июля. Более 20 боевых кораблей и катеров прошли от Благовещенского моста до Троицкого. В тренировке дебютировал малый ракетный корабль нового поколения «Ураган».