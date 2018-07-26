Новый лот ЖК NEWПИТЕР введен в эксплуатацию

АО «Строительный трест»

Компания «СТ-Новоселье» (входит в объединение «Строительный трест») получила разрешение на ввод в эксплуатацию 5 лота жилого квартала NEWПИТЕР в городском поселке Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области.

В состав лота входит 12-этажный дом, состоящий из шести секций на 594 квартиры. Общая реализуемая площадь объекта – 31 878 кв. м. В корпусах запроектировано 396 однокомнатных, 132 двухкомнатных и 66 трехкомнатных квартир площадью от 36 до 85,4 кв. м. Студии в проекте отсутствуют. Минимальная цена однокомнатной квартиры составляет от 2,74 млн рублей.

Концепцию благоустройства нового лота ЖК NEWПИТЕР создавали профессиональные урбанисты. Кроме дворов без машин на закрытой территории корпусов смонтированы детские и спортивные площадки с распределением по возрастам, а также рекреационная зона со стационарными барбекю. Коммерческие помещения с внешней стороны домов вплотную прилегают к тротуарам, а проезжая часть отделена от пешеходных зон велодорожками и зелеными насаждениями.

Сейчас в составе жилого квартала NEWПИТЕР продолжается строительство жилых домов в составе 6, 7 и 10 лотов, а также общеобразовательной школы на 550 учащихся.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" - застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) - застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/