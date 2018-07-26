За пытки в ярославской колонии арестован шестой сотрудник ФСИН

В Ярославле арестован шестой участник уголовного дела о пытках в исправительной колонии № 1. Младший инспектор Дмитрий Соловьев не отрицает участия в издевательствах над осужденным Евгением Макаровым.

Как сообщила «Фонтанке» пресс-секретарь Ярославского облсуда Наталия Сарбунова, утром 26 июля Заволжский райсуд Ярославля рассмотрел ходатайство следствия об аресте Соловьева на два месяца.

«Оно удовлетворено, мера пресечения избрана до 20 сентября, – уточнила Сарбунова. – Младший инспектор доставлялся в суд в статусе подозреваемого».

Соловьев признал, что в июле 2017 года находился в комнате воспитательной работы, где осужденный Евгений Макаров подвергся пыткам. Его избивали дубинками по ступням и голеням, заливали рот водой, били по лицу.

Накануне Заволжский суд арестовал пятерых подозреваемых, в том числе инспектора отдела безопасности Алексея Бровкина. Он обиделся на прозвище «псина рыжая» и инициировал экзекуцию над Макаровым. Уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия СКР возбудил только после публикации «Новой газетой» видеозаписи пыток.