Гидрологи заявили об угрозе нехватки воды по всей Финляндии

Из-за засухи многие водоканалы Финляндии рекомендуют своим клиентам экономнее расходовать воду, сообщает 26 июля Yle.

По словам гидролога Центра окружающей среды Финляндии Мирьям Орвомаа, уровень грунтовых вод на данный момент на 5-40 см ниже обычного в зависимости от региона. Просьбы не тратить много воды в Финляндии – не редкость в засушливое лето, но обычно они касаются отдельных муниципалитетов. В этом году недостаток воды угрожает всей стране, говорит гидролог.

Как утверждает Орвомаа, явление якобы учащается в связи с изменением климата и глобальным потеплением.