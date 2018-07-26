«Ипотека за 1 день» на строящиеся объекты «Эталон ЛенСпецСМУ»

ГК «Эталон»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») совместно с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» запустила сервис «Ипотека за один день», который позволяет получить одобрение кредита на жилье в день обращения.

С 30 июля в центральном офисе продаж «Эталон ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге клиент может не только проконсультироваться по вопросам приобретения квартиры и подать заявку на ипотечный кредит, но и вне очереди оформить договор на приобретение квартиры и кредитный договор, открыть безотзывный аккредитив (куда внесет сумму собственных средств, а банк перечислит кредитные средства) и передать подписанные документы на регистрацию в Росреестр. Все этапы клиент сможет пройти за один день в режиме одного окна, что позволяет экономить время покупателя и сотрудников.

Данный сервис распространяется на все строящиеся объекты «Эталон ЛенСпецСМУ», аккредитованные ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Процентная ставка по ипотечной программе с услугой «Ипотека за один день» составит от 9,5%. Минимальный первоначальный взнос – от 20% от стоимости квартиры, а срок кредитования от 1 до 25 лет. Сумма кредита – от 500 тыс рублей до 10 млн рублей. Материнский капитал может быть использован заемщиком в качестве частичного досрочного погашения кредита. Для подачи заявки необходимо подготовить минимальный пакет документов: паспорт, справку о доходах, копию трудовой книжки.

При первоначальном взносе от 30% подать заявку можно при предъявлении одного документа – паспорта. Процентная ставка при этом повышаться не будет и составит также от 9,5%. Сумма кредита – от 500 тыс рублей до 10 млн рублей. Срок кредитования от 1 до 25 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.bspb.ru

«Ипотека – один из самых популярных вариантов покупки квартиры, во II квартале 2018 года в структуре продаж Группы «Эталон» доля ипотечных сделок составила 42%, – комментирует Кирилл Багаченко, главный финансовый директор Группы «Эталон». – Оформление ипотечного кредита обычно ассоциируется с хлопотами, требует времени. А данный сервис позволит сократить ожидание клиента и в течение одного дня совершить покупку квартиры. Уверен, что данный сервис будет востребован среди наших покупателей, в том числе среди региональных клиентов, которые часто приобретают квартиру в Петербурге в период своего отпуска, совмещая приятное с полезным».

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

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