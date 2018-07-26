Прогулявший голосование по пенсиям депутат Железняк намерен покинуть пост в «Единой России». По собственному желанию

Заявление об отставке по собственному желанию написал замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк. Речи об исключении из партии пока не идёт.

Об этом 26 июля со ссылкой на собственные источники пишет РБК. По данным издания, руководство «Единой России» намерено поддержать решение коллеги – официально принять отставку Железняка планируют на одном из ближайших заседаний президиума генсовета.

Как указывают собеседники РБК, заявление об увольнении Железняк написал ещё до голосования по пенсионной реформе, тогда же он объявил о своём решении секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку. Инициатива удивила руководство партии.

Напомним, 19 июля Госдума приняла в первом чтении закон о повышении пенсионного возраста. «За» проголосовали 328 депутатов — все из фракции «Единой России». Наталья Поклонская стала единственным единороссом, который голосовал против закона. Еще восемь представителей партии власти, в том числе Виталий Милонов, в Госдуму не пришли по различным причинам. В СМИ пишут, что Сергей Железняк, например, сделал это сознательно, и ему могут угрожать за это санкции.