RBI вложит 1,1 млрд в апарт-отель у «Фрунзенской»

Группа RBI построит апарт-отель Studio Moskovsky на Заозерной улице, 1, лит. Г, сообщили в компании 26 июля. На участке в 0,4 га в Московском районе неподалеку от метро «Фрунзенская» появятся два корпуса на 357 номеров.

Объем инвестиций – порядка 1,1 млрд рублей. На стройку обещают выйти в III квартале 2018 года, а закончить — в 2021-м.

Апартаменты будут обеспечены полным гостиничным сервисом. Для управления уже создана отдельная компания RBI PM, которую возглавила Карина Шальнова, ранее развивавшая объекты апарт-отелей Y'ES.

Сервисные апартаменты становятся одним из самых популярных способов вложения денег. По данным Knight Frank, за год спрос на них вырос в 2,6 раза.