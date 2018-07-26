Строительство
RBI вложит 1,1 млрд в апарт-отель у «Фрунзенской»
Группа RBI построит апарт-отель Studio Moskovsky на Заозерной улице, 1, лит. Г, сообщили в компании 26 июля. На участке в 0,4 га в Московском районе неподалеку от метро «Фрунзенская» появятся два корпуса на 357 номеров.
Объем инвестиций – порядка 1,1 млрд рублей. На стройку обещают выйти в III квартале 2018 года, а закончить — в 2021-м.
Апартаменты будут обеспечены полным гостиничным сервисом. Для управления уже создана отдельная компания RBI PM, которую возглавила Карина Шальнова, ранее развивавшая объекты апарт-отелей Y'ES.
Сервисные апартаменты становятся одним из самых популярных способов вложения денег. По данным Knight Frank, за год спрос на них вырос в 2,6 раза.