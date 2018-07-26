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Город
26.07.2018 10:52
Печать

У «Технологического института» исчезнет популярное граффити с чашками. На изображение нажаловались чиновникам

Очередное граффити исчезнет в Петербурге 26 июля. Как стало известно «Фонтанке», коммунальщики придут закрашивать стену в арке дома 22 на 1-й Красноармейской. На ней изображены несколько десятков чашек разных форм и цветов. Стену четыре года назад расписал известный столичный художник Анатолий Акуе по просьбе находящегося рядом кафе. 

Фото: "Красивый Петербург"
Фото: "Красивый Петербург"

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Как сообщили нашему изданию активисты движения «Красивый Петербург», чашки нравились местным жителям, которым до сих пор удавалось убедить  ЖСК ничего не закрашивать. Но на портале «Наш Петербург» появилась жалоба от некой Марины Б. на «несанкционированные надписи и рисунки». 

В итоге администрация Адмиралтейского района постановила граффити уничтожить, а стене вернуть «нормативный цвет». Жители дома расстроены, ведь с появлением чашек в их арке даже перестали справлять нужду. 

Движение «Красивый Петербург» видит проблему не в коммунальщиках и не в жалобщиках, а в отсутствии правового регулирования и формальных процедур утверждения граффити, имеющих художественную ценность. Активисты обещают разработать план действий, который в будущем поможет сохранить красивые и оригинальные граффити. 

Напомним, в июле в Петербурге исчезло граффити с тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Его закрасили сами художники после того, как над портретом поиздевался местный фрик и, как он сам себя называет, ЛГБТ-активист. Затем этот же человек покусился на святое – граффити с Сергеем Бодровым. Но изображение трагически погибшего актера и режиссера спасли сами петербуржцы. На оба рисунка на портале «Наш Петербург» жаловался некий Александр С. 

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