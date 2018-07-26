В Петербурге за исполнение роли прокурора задержали белоруску. С помощью мундира она зарабатывает не впервые

Форменный фокус с переодеванием выкинула приезжая из Белоруссии. Петербуржцам она обещала избавление от обвинений и мук совести. А когда фейковая сотрудница прокуратуры встретилась с полицией, то её настоящие имя и фамилия оказались силовикам хорошо знакомы.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти 26 июля, по подозрению в мошенничестве задержали 39-летнюю гражданку Белоруссии. Как полагает следствие, женщина связывалась с подозреваемыми и обещала им за вознаграждение помощь в снятии обвинений. Когда клиенты переводили деньги, помощница исчезала.

14 июня в полицию Невского района с заявлением на подставную сотрудницу прокуратуры обратился 33-летний петербуржец. За избежание уголовной ответственности он заплатил 1,3 миллиона рублей. Ещё один горожанин сообщил о сумме в 25 тысяч рублей за фейковые услуги.

Задержанная оказалась знакома полиции. В 2013 году её уже привлекали за аналогичное преступление. Отбыв наказание, женщина снова вернулась в бизнес.