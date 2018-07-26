При взрыве у посольства США в Пекине пострадал только сам подрывник

Один человек пострадал при взрыве у посольства США в центре Пекина — это сам злоумышленник, который привел в действие бомбу.

Об этом 26 июля сообщает Global Times со ссылкой на представителей американского посольства. Сейчас дипмиссия возобновила работу, и граждане Китая, стремящиеся получить визу, вновь выстроились в очереди.

По уточненным данным, хлопок услышали в 13.30 по местному времени (в 08.30 по Москве).

Личность и национальность подрывника пока неизвестны, как и его мотив.