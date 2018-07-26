У берегов Крыма поймали экстремала на плоту из досок и бутылок. Он собирался покорить Эверест

Российские пограничники задержали мужчину за попытку нелегально проникнуть в Крым через границу с Украиной. Нарушитель плыл на самодельном плоту из досок и пластиковых бутылок, сообщили 26 июля в крымском Погрануправлении Федеральной службы безопасности.

«При себе у гражданина обнаружены паспорт, военный билет, туристический рюкзак с вещами и провиантом, несколько банковских карт, телефонов, флеш-карты и видеокамера», — цитирует сообщение «Лента.ру» со ссылкой на «Интерфакс».

Нарушитель границы пересекал залив Сиваш, отделяющий Крымский полуостров от территории Украины, со стороны населенного пункта Стрелковое и двигался в направлении мыса Безымянный на российской территории.

Задержанный сообщил пограничникам, что у него ранее было украинское гражданство, но потом он получил гражданство России в одном из городов Восточной Сибири по государственной программе содействия переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

«Свое решение пойти в обход пункта пропуска гражданин объяснил увлечением экстремальным туризмом. Конечной целью маршрута должен стать подъем на вершину Эвереста», — сообщили в пресс-службе и добавили, что нарушителя оштрафовали.

13 июля 2017 года сообщалось о поимке жителя Саратова, который также пытался попасть в Крым на самодельном плоту из пластиковых бутылок. Мужчина рассказал о своем решении попробовать себя в роли свободного путешественника. За нарушение пограничного режима и установленных правил пребывания в территориальном море России пограничники вынесли ему предупреждение.