«Мосметрострой» рассказал, что Севастополю нужен тоннель, и планирует его построить

«Мосметрострой» намерен построить тоннель в Крыму. Он станет обходной дорогой и должен снизить нагрузку на основные магистрали.

Об этом в интервью «Известиям» 26 июля заявил генеральный директор компании Сергей Жуков.

— Мы активно изучаем возможность строительства тоннеля в Крыму. Прорабатывается проект обходной дороги вокруг Севастополя по аналогии с МКАД. После того как построили Керченский мост, все стали ездить через Севастополь. Это привело к образованию автомобильных пробок, – пояснил гендиректор «Мосметростроя».

Жуков также рассказал, что «Ленметрогипротранс» в данный момент прорабатывает технико-экономическое обоснование, но окончательное решение о строительстве тоннеля уже принято. «Мосметрострой» подаст заявку на конкурс по выбору подрядчика сразу, как только его объявят.