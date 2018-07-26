Лепс заработал больше Михайлова. Forbes составил рейтинг российских знаменитостей

Топ-50 российских звезд шоу-бизнеса и спорта представил 26 июля журнал Forbes. Составляя рейтинг, авторы учитывали доходы за год, внимание СМИ и интерес у Сетевой аудитории.

Возглавил список самых богатых и знаменитых хоккеист Александр Овечкин с гонораром в $14,5 млн за июнь 2017 — май 2018. Ему лишь немного ($13,9 млн) уступил лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. Замыкает тройку эстрадный певец Филипп Киркоров. Он, согласно Forbes, заработал за год $8,9 млн.

В первую десятку попали в основном не спортсмены, а представители шоу-бизнеса: компанию Григорию Лепсу ($8,2 млн), Ивану Урганту ($8,5 млн), Ольге Бузовой ($3,9 млн), Диме Билану ($7,7 млн), Стасу Михайлову ($7,4 млн) и Ксении Собчак ($1,4 млн) составил хоккеист Евгений Малкин ($9,5 млн), расположившийся на девятой строчке.