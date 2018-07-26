Бывшему директору «МРСК Северо-Запада» к обвинению в коммерческом подкупе добавили крупную взятку

Следственный комитет утяжелил обвинение бывшему гендиректору «МРСК Северо-Запада» Александру Летягину. К коммерческому подкупу добавилось получение особо крупной взятки.

Как следует из картотеки Верховного суда Коми, 26 июля рассматривается апелляционная жалоба Летягина на арест, избранный ему Сыктывкарским горсудом в середине мая 2018 года. К ранее известному обвинению топ-менеджера в коммерческом подкупе (статья 204 УК), судя по картотеке, добавилась статья 290, часть 6, УК «Получение взятки в особо крупном размере».

«МРСК Северо-Запада» принадлежит публичному акционерному обществу «Россети», которое контролируется государством. Соответственно, Летягин является должностным лицом. После того, как Следственный комитет получил сведения о принадлежности предприятия, и возникла новая квалификация в деле топ-менеджера.

По версии обвинения, Летягин участвовал в получении денежных средств от представителей коммерческих организаций за беспрепятственные приемку и оплату работ по договорам подряда с «МРСК Северо-Запада». Ранее был задержан и арестован экс-директор «Комиэнерго» Валерий Драйдт, которому вменено получение более 5 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено 13 апреля 2018 года. Кроме Драйдта, задержан его заместитель Евгений Сесюк.

«МРСК Северо-Запада» – крупнейшая сетевая организация региона, осуществляет передачу и распределение электроэнергии.