Очевидцы сообщили о взрыве у посольства США в Пекине

У посольства США в Пекине днем 26 июля произошел взрыв.

кадр из видео/YouTube/Chuning

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на очевидцев.

В социальных сетях распространяются фотографии с места происшествия. На снимках виден дым. Информации о пострадавших пока не поступало.

По информации Reuters, у здания посольства США женщина попыталась совершить самосожжение. Её задержала полиция.