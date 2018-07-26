Происшествия
Очевидцы сообщили о взрыве у посольства США в Пекине
У посольства США в Пекине днем 26 июля произошел взрыв.
кадр из видео/YouTube/Chuning
Об этом пишет Associated Press со ссылкой на очевидцев.
В социальных сетях распространяются фотографии с места происшествия. На снимках виден дым. Информации о пострадавших пока не поступало.
По информации Reuters, у здания посольства США женщина попыталась совершить самосожжение. Её задержала полиция.
刚刚北京美国驻华大使馆发生爆炸 pic.twitter.com/YRwJxKNLGn— 摄影与诗歌 (@hdjdjsjxw) 26 июля 2018 г.
Справка:
Напомним, Пекин обвинил Вашингтон в развязывании крупнейшей в истории торговой войны. В середине июня американский лидер Дональд Трамп заявил о введении 25-процентной пошлины на импорт товаров из Китая, общая стоимость которых оценивается в 50 млрд долларов. В заявлении главы государства отмечалось, что такое решение станет ответом на применяемые Поднебесной «нечестные методы торговли» и воровство американской интеллектуальной собственности и технологий. Речь тогда шла о программе Made in China 2025, в рамках которой китайские власти вынуждают работающие в стране компании передавать промышленные разработки и патенты китайским партнерам. В Китае, реагируя на это, заявили об отмене всех заключенных с США экономических и торговых договоренностей. Позже Трамп пообещал обложить пошлинами весь импорт из КНР на 500 млрд долларов.