Ансамбль им. Александрова опроверг выступление на «Нашествии»

Ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова не планировал выступать на рок-фестивале «Нашествие». С опровержением вчерашней информации выступил худрук коллектива, подведомственного Минобороны, Геннадий Саченюк.

«В планах ансамбля на сегодняшний день не запланировано выступление на данном фестивале»,— приводит слова Саченюка 26 июля «Коммерсантъ».

О выступлении именитого, но плохо вписывающегося в формат «Нашествия» ансамбля, вчера сообщало то же издание. «Реакцией ведомства на демарш» назвал источник в Минобороны решение делегировать коллектив на фестиваль. Этому предшествовал отказ групп Distemper, «Элизиум», «Порнофильмы», «Пошлая Молли», «Йорш» и певицы Монеточки выступать в Завидово из-за экспозиции боевой техники и вооружения российской армии.

Рок-фестиваль пройдет с 3 по 5 августа в селе Большое Завидово Тверской области. «Фонтанка» подробно рассказывала о конфликтной ситуации, сложившейся в этом году накануне музыкального марафона.