Дело петербургского бизнесмена Вячеслава Ананских передано в суд. Его обвинили в нападении на сотрудника ФСБ

Василеостровский суд Петербурга рассмотрит уголовное дело владельца компании-оператора наружной рекламы «Руан» и банка «Гефест» Вячеслава Ананских. При обыске своей квартиры предприниматель деятельно защищался от следственно-оперативной группы.

Как следует из картотеки суда, дело Ананских поступило накануне, 25 июля. Поводом для возбуждения стал домашний обыск бизнесмена 9 ноября 2017 года. Действия следователя и сопровождавших ее оперативников Федеральной службы безопасности хозяин, по версии обвинения, комментировал нецензурно, угрожал гостям увольнениями, а к одному сотруднику контрразведки приложился так, что причинил тому сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму.

Ананских предъявили обвинение по статье 319 Уголовного кодекса за оскорбление представителя власти: «В неприличной форме выразил свою личную отрицательную оценку личности оперативника УФСБ по Петербургу и Ленобласти, а также высказывал в его адрес оскорбительные выражения, противоречащие общепринятым нормам человеческой морали», – посчитал Следственный комитет. Также Ананских вменили 318-ю статью УК, применение насилия к сотруднику. Так квалифицирован удар кулаком в лицо.

Обыск квартиры предпринимателя в жилкомплексе «Морской фасад» на Васильевском острове запомнился также присутствием домашней рыси, но она вела себя корректно.

Компания Ананских «Руан» – крупный игрок наружной рекламы Петербурга. Его банк «Гефест» фигурирует в уголовном деле, возбужденном по статье 172 УК «Незаконная банковская деятельность». По версии следствия, через открытые в «Гефесте» счета подконтрольных обвиняемым фирм проводились и незаконно обналичивались денежные средства. В прошлом году по делу задерживались и.о. управляющего петербургским филиалом «Гефеста» Елена Галичина, а также Эдуард Заболонков и Денис Солдатов.

Свежим бизнес-проектом Вячеслава Ананских является застройка города-спутника Южный.

Родной брат обвиняемого – Игорь Ананских – депутат Госдумы.