Вода погубила ещё одного петербуржца. Мужчина утонул в карьере в Песочном

Жара не уходит из Петербурга, желание охладиться в прохладной воде продолжает губить горожан. Двадцать восьмого погибшего за лето купальщика зафиксировали накануне в Курортном районе.

Как стало известно «Фонтанке» 26 июля, вчера около 18 часов из карьера в Песочном вытащили мужчину. Захлебнувшегося пловца успели вернуть на берег живым, но уже в бессознательном состоянии. Пострадавший скончался во время проведения реанимационных действий бригадой скорой помощи. 45-летний погибший нигде не работал и, со слов знакомых, любил выпить.

Напомним, за лето в городских водоемах утонули 27 человек. Не всех в воду толкнула жара — в Неве молодой человек погиб, доставая дамскую сумочку, из Дудергофского канала школьник спасал девушку, но сам выплыть не смог.