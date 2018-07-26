Террористы ИГ пытались спровоцировать удар Израиля по Сирии. В ответ получили авиацию и артиллерию

Армия обороны Израиля уничтожила в Сирии боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом 26 июля сообщает «Коммерсантъ».

Как сообщает издание со ссылкой на данные Минобороны России, накануне, около 21:30 по московскому времени, террористы нанесли ракетный удар по израильской территории из района населенных пунктов Нафа и Шаджара в провинции Эль-Кунейтра. Целью было спровоцировать ответный удар по позициям сирийских правительственных войск, однако в ответ израильская армия с помощью авиации и артиллерии уничтожила позиции боевиков и их ракетные установки.

Российские военные выразили благодарность Армии обороны Израиля за уничтожение боевиков и предотвращение крупной провокации.