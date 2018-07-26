Экс-министр обороны Анатолий Сердюков прокомментировал слухи о свадьбе с Евгенией Васильевой

Индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех», экс-министр обороны Анатолий Сердюков впервые прокомментировал слухи о свадьбе с экс-начальницей департамента имущественных отношений Минобороны Евгенией Васильевой. Интрига не рассеялась.

Отвечая на вопрос РБК, соответствует ли данная информация действительности, Сердюков 26 июля заявил: «Я бы не хотел комментировать. Потому, что это моя личная жизнь. Пусть останется на совести тех, кто все это придумывает».

О новой ячейке общества в журнале Starhit 14 июля сообщил главный редактор издания, известный телеведущий Андрей Малахов.

«Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева и бывший министр того же ведомства Анатолий Сердюков стали мужем и женой!» – утверждал Малахов.

Слухи об отношениях Сердюкова и Васильевой ходили и раньше, но подтверждений им не было.

Президент России Владимир Путин назначил Сердюкова министром обороны в феврале 2007 года. Через три месяца после назначения новый министр анонсировал масштабную программу перевооружения армии до 2015 года, а затем военную реформу.

В ноябре 2012 года Путин отправил Сердюкова в отставку на фоне скандала о хищениях в подведомственной Минобороны компании «Оборонсервис». Самым известным фигурантом этого дела стала член совета директоров «Оборонсервиса» Евгения Васильева.

Пять лет колонии за это в 2015 году получила начальник департамента имущественных отношений Минобороны Васильева. Через 34 дня она вышла из колонии по условно-досрочному, оставив после себя художественное наследие. Сердюков также оказался под следствием, но попал под амнистию в связи с 20-летием Конституции РФ.