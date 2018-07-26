На скалодроме в Петербурге разбился подросток. Он сорвался с семиметровой высоты

Юный посетитель спортивно-развлекательного комплекса на юге Петербурга получил тяжелейшие травмы. Он упал со стены для скалолазания.

Как стало известно «Фонтанке» 26 июля, накануне вечером скорая помощь увезла семнадцатилетнего подростка от 14-го дома по Софийской улице с открытой черепно-мозговой травмой, переломом носа, ушибом мозга. Его доставили в детскую горбольницу № 5, а оттуда, из-за тяжести повреждений, перевезли в детскую больницу Раухфуса на Лиговском проспекте. По предварительным данным, он упал с семиметровой высоты на скалодроме.

По адресу Софийская, 14 расположен экстрим-парк «Энергия высоты». Он открыт в марте 2018 года, по характеристикам считается крупнейшим скалодромом в России. В нем, в том числе, оборудована 17-метровая стена для профессионалов, 68 дорожек для лазания с веревкой. По правилам комплекса, дети старше 14 лет могут тренироваться без сопровождения взрослых.

Компания «Энергия высоты» зарегистрирована в декабре прошлого года. Ее собственником и гендиректором, по данным СПАРК, является предприниматель Алексей Ветрогонский. Он возглавляет управляющую компанию «Ленинец», принадлежащую семье Турчак, и входит в совет директоров крупного производителя оборудования для военно-промышленного комплекса «Заслон». Предприятие, благодаря своему руководителю Александру Горбунову, также известно делом о покушении на журналиста Олега Кашина и похищении самого Горбунова своими подчиненными.

Производственные площади «Ленинца» на Софийской, на которых раньше выпускалась электробытовая аппаратура, сдаются в аренду или приспособлены под спортивные цели. Здесь работают фитнес-зал, мини-футбольный комплекс. Скалодром открыт на территории бывшего цеха «Ленинца».