Сирийский самолёт «Сухой» сбила женщина. Силы обороны Израиля назвали её имя

Cирийский самолет «Сухой» был сбит 24 июля противоракетным комплексом Patriot, которым командует женщина. Об этом рассказали Силы обороны Израиля, пишет 26 июля Jerusalem Post.

Капитан Ор Нааман командует батареей Patriot в 138-м батальоне Военно-воздушных сил. За две недели до инцидента с сирийским самолетом под ее руководством был уничтожен беспилотник, запущенный с территории Сирии.

24 июля сирийский военный самолет «Сухой» нарушил воздушное пространство Израиля, после чего по нему выпустили две ракеты Patriot. По данным израильских военных, он упал на территории Сирии. Источники агентства Reuters и новостного портала Al Masdar рассказали, что пилот самолета погиб.