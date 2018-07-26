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26.07.2018 12:40
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Два «Ивана» и «Орел». Чего мы не видели на военно-морском параде в Петербурге

Корабли Тихоокеанского флота не будут представлены на Главном военно-морском параде в Петербурге. Флотский главкомат рушит шаблоны, не наращивая, а уменьшая масштаб праздника.

Два «Ивана» и «Орел». Чего мы не видели на военно-морском параде в Петербурге

Сергей Николаев, "Фонтанка.ру"

Во втором по счету Главном военно-морском параде принимают участие 41 корабль и примерно столько же самолетов и вертолетов флотской авиации. Это значительно меньше, чем год назад, когда в Петербурге собралась пятая часть всего действующего состава ВМФ России. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что зрителям представят 18 новейших кораблей, зам главкома Александр Федотенков говорил о первом в истории невской земли параде с участием всех четырёх флотов и Каспийской флотилии в придачу. На деле статистика лукава. Тихоокеанский флот, как и в прошлом году, будет представлен только самолетами, а тотальное большинство кораблей уже демонстрировали публике.

В Невском этапе задействованы 27 кораблей. Самые большие в прохождении не участвуют. Они стоят на рейде у набережных Васильевского острова: ветеран парадов в Петербурге большой десантный корабль «Минск», двукратная участница подлодка «Дмитров», а также дебютанты прошлогоднего Дня ВМФ МПК «Казанец», корвет «Сообразительный» и фрегат «Адмирал Макаров». Последний показывался почитателям флота еще на стадии достройки судостроительным заводом «Янтарь». Служить на Черноморский флот он ушел в декабре 2017 года.

Два «Ивана» и «Орел». Чего мы не видели на военно-морском параде в Петербурге

Перед трибунами на Сенатской площади в воскресное утро пройдут более маневренные корабли. Старт параду в 11.30 даст корабельный салют, возглавят строй три патрульных «Раптора», головной катер только-только сошел со стапелей завода «Пелла». Вооруженный боевым модулем «Управа Корд» и пулеметами «Печенег», «Раптор» считается самым быстрым катером из тех, что стоят на вооружении российского Военно-морского флота.

Патрульный катер проекта 03160 «Раптор»
Патрульный катер проекта 03160 «Раптор»
"Фонтанка.ру"

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Еще один участник прошлогоднего парада — десантный катер Д-67 вошел в состав Балтийского флота в 1994 году. Он способен разместить на своей палубе один танк или 92 морских пехотинца, но 29 июля провезет по Неве копию ботика Петра I — основателя российского флота.

Десантный катер Д-67 с ботиком Петра I на борту
Десантный катер Д-67 с ботиком Петра I на борту
с сайта www.drive2.ru

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Продолжат историческую тематику «Шмели» Каспийской флотилии. Принятые на вооружение в 70-е годы прошлого века, речные артиллерийские катера понесут над Невой знамена соединений морской пехоты, оборонявших и освобождавших в годы Великой Отечественной войны Ленинград, Севастополь и Новороссийск.

Артиллерийский катер проекта 1204 «Шмель»
Артиллерийский катер проекта 1204 «Шмель»
с сайта function.mil.ru

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Организатор парада, главкомат ВМФ, обещает некий сюрприз для зрителей. Возможно, им станет прохождение тактической группы Северного и Балтийского флотов: вступившие год назад в строй противодиверсионные катера «Юнармеец Заполярья», П-421 и П-429 пройдут вместе с опытным «грачонком» того же проекта «Нахимовцем», а возглавит их уже знакомый представитель семейства «Раптор» – «Юнармеец Балтики». Во время этого прохождения предполагается реконструкция периода Великой Отечественной войны, но детали пока не раскрываются.

Головной катер проекта 21980 «Нахимовец»
Головной катер проекта 21980 «Нахимовец»
с сайта flot.com

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Неизменные участники военно-морских парадов в Петербурге тральщики РТ-57, БТ-115 и «Александр Обухов» в этот раз удивят своим сопровождением. Вместе с ними пройдет безэкипажный катер Inspector Mk2. Он был куплен у французской компании ECA Group и год назад дополнил вооружение «Обухова». Маленький и юркий, представляет собой противоминную систему, которая управляется с корабля-носителя.

Безэкипажный катер Inspector Mk2
Безэкипажный катер Inspector Mk2
ECA Group

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Как сообщал прошлым летом профильный портал «Флот.ком», отношения тральщика и беспилотника поначалу не задались, из-за чего «Александр Обухов» пришел на Международный военно-морской салон без него. Судя по тому, что в этом году они вместе пройдут в парадном строю, контакт налажен.

Противоминный корабль базовой зоны «Александр Обухов» и безэкипажный катер Inspector Mk2
Противоминный корабль базовой зоны «Александр Обухов» и безэкипажный катер Inspector Mk2
с сайта topwar.ru

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Завершит прохождение перед Сенатской площадью ударная группа из большого ракетного катера «Моршанск», а также ракетных кораблей «Ливень» и «Ураган». Это не завсегдатаи военно-морских парадов в Петербурге, но Нева им знакома. «Ливень» приходил на День ВМФ в 1996 году, а «Моршанск» должен был принимать участие в праздновании 9 Мая в 2017-м, но планы нарушил американский эсминец.

Два «Ивана» и «Орел». Чего мы не видели на военно-морском параде в Петербурге

Ракетный корабль «Ураган», единственный по-настоящему новый, запомнился читателям «Фонтанки» своими маневрами во время ходовых испытаний. Планируется, что Ленинградский судостроительный завод «Пелла» передаст его Минобороны до конца года.

Ракетный корабль «Ураган» после ходовых испытаний, июнь 2018 года
Ракетный корабль «Ураган» после ходовых испытаний, июнь 2018 года
"Фонтанка.ру"

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Парадным строем на Неве руководит командир Ленинградской военно-морской базы контр-адмирал Вячеслав Родионов. На Кронштадтском рейде дирижирует заместитель командующего Балтфлотом Сергей Елисеев. Бывшему замглавкома ВМС Украины, ныне российскому вице-адмиралу, в 2016 году выпало в одиночку управлять Балтийским флотом после масштабной зачистки командного состава.

Информация о начале действа в Кронштадте неоднозначна. Предварительно в 13:00, но, по данным «Фонтанки», все зависит от главного зрителя. В прошлом году корабли немедля начали движение мимо стен Усть-Рогатки, подхватив незримую ниточку парадного строя на Неве, а Владимир Путин прибыл на остров Котлин уже после парада. В этот раз Кронштадту придется подождать, пока верховный главнокомандующий переместится с одной площадки на другую.

Кораблей на Кронштадтском рейде меньше (14), но они масштабнее. Заявлено также прохождение точной копии первого корабля Балтийского флота, реплику построили на верфи исторического судостроения «Полтава».

"Фонтанка.ру"

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Роль флагмана досталась все-таки ракетному катеру «Чувашия», а не «Маршалу Устинову», как сообщалось ранее. Крейсер с маршальским именем год назад замыкал парадный строй, ныне ему уготовано стоять на бочках вместе с так называемым «истребителем авианосцев» атомным подводным крейсером «Орел». Это самые большие участники парада-2018, но по характеристикам они вдвое меньше прошлогодних фаворитов – «Дмитрия Донского» и «Петра Великого».

Атомный подводный ракетоносный крейсер «Орел» и ракетный крейсер «Маршал Устинов» пришли на парад последними
Атомный подводный ракетоносный крейсер «Орел» и ракетный крейсер «Маршал Устинов» пришли на парад последними
пресс-служба Министерства обороны

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После «Чувашии» зрители увидят уже знакомые по прошлому году малые ракетные корабли «Гейзер» и «Серпухов», противолодочные «Уренгой» и «Зеленодольск», корвет «Бойкий». Фрегат «Адмирал Горшков» хоть и должен вот-вот войти в состав Северного флота, но тоже уже появлялся на публике — в строю первого Главного военно-морского парада.

Два «Ивана» и «Орел». Чего мы не видели на военно-морском параде в Петербурге

Большой десантный корабль «Королев» приходил поздравлять Петербург в середине 90-х, а вот противолодочный «Североморск» на Кронштадтском рейде впервые. Пожалуй, это один из самых боевых участников. Его судовой журнал содержит записи о походах в Северную Атлантику и Средиземное море, о борьбе с пиратством в Аденском заливе. Его борт целовали воды Индийского океана и щипали промозглые течения у берегов Арктики. БПК «Североморск» может многое рассказать о том, как устроен «сирийский экспресс».

Два «Ивана» и «Орел». Чего мы не видели на военно-морском параде в Петербурге

Новейшими на флоте традиционно считаются любые корабли и суда моложе 10 лет. По такой логике корабль-разведчик «Иван Хурс» и десантный «Иван Грен» можно назвать младенцами. Первый включили в состав флота 20 июня 2018 года, второй — пятью днями позднее. Впрочем, и «Иван Грен» был на параде в прошлом году. Моряки шутят, что изюминка этого года как раз в том, что можно увидеть двоих «Иванов» сразу.

Два «Ивана» и «Орел». Чего мы не видели на военно-морском параде в Петербурге

Завершит прохождение военных кораблей подводная лодка Северного флота «Владикавказ». Дизельная, 1990 года постройки, для нее Кронштадтский рейд — акватория знакомая.

Подводная лодка «Владикавказ»
Подводная лодка «Владикавказ»
с сайта flot.com

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Типичный вопрос для горожанина и туриста: «Где лучше всего смотреть парад, если нет пригласительного билета?» Стандартный ответ: «По телевизору». Прямую трансляцию, как и год назад, будет вести Первый канал. Для тех, кому свойственно чувственное познание мира, «Фонтанка» предлагает проснуться пораньше и выбрать наиболее комфортную площадку – «Лучшие точки, откуда можно посмотреть парад в День ВМФ».

Юлия Никитина, «Фонтанка.ру»

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