Захарова ответила на «Крымскую декларацию» США сарказмом

Официальный представитель МИД Мария Захарова поиронизировала над заявлением госсекретаря США Майка Помпео о непризнании Крыма российским. Она припомнила декларации, которые до недавнего времени также были «официальной политикой США».

Запись с комментарием новостей о «Крымской декларации» появилась в Facebook Захаровой вечером 25 июля. Она отметила, что это формальный документ, который определяет официальную политику Америки по крымскому вопросу. «А ведь Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим «судьбоносным декларациям»», – написала представитель министерства иностранных дел.

Напомним, госсекретарь Марк Помпео назвал ситуацию с непризнанием Крыма схожей с позицией США по Прибалтике и ее присоединению к Советскому Союзу. Новый документ, отметили СМИ, даже частично похож на декларацию 1940 года. Госдепартамент «отвергает попытку аннексии Крыма» и будет следовать этой политике, пока полуостров не вернут Украине. Напомним, США удалось дождаться независимости Прибалтики.