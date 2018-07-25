Радар MARSIS нашёл «подземное озеро» на Красной планете

Аномалию под поверхностью Марса зафиксировал радар зонда Mars Express. Радиолокационные свойства слоя схожи с водой.

Об этом 25 июля сообщает Европейское космическое агентство (ЕSА). Подобие воды было обнаружено под поверхностью планеты, ученые полагают, что нашли неглубокое озеро диаметром около 20 километров. Данные, переданные радаром, свидетельствуют о том, что зонд нашёл воду или богатые водой отложения. Однозначно можно утверждать, что субстанция жидкая. Ученые проводят параллель между марсианским озером и озером Восток под льдами Антарктиды. «Известно, что некоторые формы микробной жизни процветают в подледниковых средах Земли, но могут ли солёные подземные озера, насыщенные осадками жидкой воды на Марсе, обеспечивать подходящую среду обитания, как сейчас, так и в прошлом?», – пишет ЕSА.

Зонд Mars Express в декабре этого года отметит пятнадцатилетние на орбите Красной планеты.

Продолжать исследование подземного озера будет марсоход, который на планету отправит российско-европейская космическая миссия. Британское космическое агентство объявило конкурс на ее название. Россия готовит для полёта на Марс научную станцию, которую также опустят на поверхность планеты, и систему парашютов для успешной доставки оборудования.