СМИ: Силовики задержали гендиректора НПО имени Лавочкина и его подельницу

Сотрудники правоохранительных органов задержали гендиректора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского и руководителя дирекции правового обеспечения Екатерину Аверьянову.

Об этом 25 июля пишет «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. Уже завтра следствие подаст ходатайство об аресте, уточняет собеседник издания. Ранее уже стало известно, что Лемешевский подал в отставку со своего поста со 2 августа. Заявление об увольнении он якобы написал, как только было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Лемешевского подозревают в «хищении в особо крупном размере денежных средств предприятия путем оплаты фиктивно оказанных юридических услуг адвокатской конторой «Третьяков и партнеры» на сумму 330 миллионов рублей». Вместе с ним подозреваемой по делу проходит и Екатерина Аверьянова.

Следователи уже провели обыски дома у нее и Лемешевского, а также в офисах предприятия.