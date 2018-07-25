На юге Сирии произошла серия терактов. Погибли более 200 человек

В результате атак смертников на юге Сирии погиб 221 человек. Об этом 15 июля пишет Agence France Presse со ссылкой на британскую организацию Syrian Observatory for Human Rights.

Большая часть атак пришлась на город Свейда (столица одноименной провинции). Также пострадали жители нескольких окрестных поселков. Террористов выбили из города военные армии Башара Асада. Были убиты 38 террористов. Четверо из них были смертниками. Ответственность за атаки уже взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена на территории РФ).

Представитель Syrian Observatory for Human Rights заявил, что это крупнейшая атака террористов в провинции Свейда за все время войны и одно из крупнейших нападений ИГИЛа на Сирию за всю историю. По предварительной информации, из 221 погибшего — 127 мирные жители, остальные — бойцы сирийских правительственных сил.